Cisterna, servizio antidroga dei carabinieri: arrestato un giovane con cocaina e marijuana

Lo stupefacente, insieme a 340 euro in contanti, rinvenuto durante perquisizioni personale e domiciliare

Ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni il servizio antidroga dei carabinieri di Cisterna: nella notte, infatti, i militari della locale Stazione sono stati impegnati in un’attività volta proprio al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti nel corso della quale il ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga.

Nello specifico, durante il servizio il 25enne è stato sottoposto a perquisizioni sia personale che domiciliare; gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di trovare 6 involucri contenenti 7 grammi di cocaina e un grammo di marijuana insieme a 340 euro in contanti.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il ragazzo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In attesa del rito direttissimo previsto per domani mattina, è stato trattenuto nelle camera di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.