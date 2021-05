Agguato armato a Cisterna: gambizzato un uomo. Indagini serrate dei carabinieri

I fatti nella notte in un'abitazione di via degli Abeti. Ferito un 45enne del posto

Agguato nella notte a Cisterna. Vittima un uomo di 45 anni, gambizzato davanti alla porta del suo appartamento. E' accaduto in via degli Abeti. Un uomo a bordo di un furgone si è avvicinato al 45enne ed ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto la vittima alle gambe.

Le esplosioni nella notte hanno svegliato i residenti della palazzina che hanno immediatamente lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e ai soccorsi del 118. L'uomo è stato trasferito in ospedale e non è in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Cisterna e del reparto territoriale di Aprilia indagano sull'attentato.