Stalking e botte ai genitori, nel processo cadono tutte le accuse

Era chiamato a rispondere di accuse pesantissime, atti persecutori e lesioni nei confronti dei genitori ma alla fine è stato assolto da entrambe le imputazioni.

S.L., 52 anni, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese ed ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. I fatti oggetto del procedimento penale a suo carico risalgono al periodo compreso tra agosto 2022 e marzo 2023. Secondo l’accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Marco Giancristoafaro, l’uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente il padre e la madre con frasi quali “Vi ammazzo tutti”, “Non farti trovare per strada che ti passo sopra con il camion”, “Vi squarto con il coltello”. In una occasione per sfogare la propria rabbia avrebbe anche distrutto o danneggiato mobili e suppellettili rompendo anche una porta a forza di calci e pugni all’interno dell’abitazione dei genitori a Cisterna. L’ultimo episodio contestato all’uomo risale a marzo dello scorso anno quando avrebbe aggredito il padre causandogli traumi contusivi alla mano e al piede per i quali il genitore è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

Nel processo con rito abbreviato il pm ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi di carcere ma il gup, al termine della camera di consiglio, ha invece accolto la richiesta della difesa rappresentata dall’avvocato Alessandro Farau e lo ha assolto perché il fatto non sussiste, con conseguente cessazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori.