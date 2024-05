Strage di Cisterna: "Capasso era un soggetto border line, grazie a quei certificati ha ucciso le figlie"

Probabilmente se Luigi Capasso non avesse avuto l'arma di ordinanza non avrebbe ucciso le due figlie martina e Alessia di 9 e 13 anni dopo avere ferito la moglie Antonietta Gargiulo. E' quanto emerso ieri nell'udienza del processo a carico di Quintilio Facchini e Chiara Verdone, rispettivamente medico di fiducia di Capasso e medico militare presso il servizio di infermeria del presidio di Velletri che con il loro nulla osta consentirono all'appuntato dei carabinieri di ottenere la restituzione della pistola che gli era stata tolta poco tempo prima di quel 28 febbraio 2018 quando l'uomo la utilizzò per compiere la strage a Cisterna e poi togliersi la vita.

In una lunga udienza del processo davanti al giudice moncratico del Tribunale di Latina Enrica Villani che vede i due medici accusati di omicidio colposo sono stati ascoltati tre consulenti della Procura i qualli hanno tracciato un quadro circonstanziato delle condizioni di salute del militare dell'Arma dal punto di vista psichiatrico.

E' emerso così che i suoi disturbi psichici si erano già manifestati nel 2006 quando c'era stata una sospensione disciplinare, quindi molto prima dell'omicidio delle figlie e del tentato omicidio della moglie e per i quali assumeva da tempo psicofarmaci. E i disturbi non avevano fatto altro che peggiorare. "La sua era una personalità border line e narcisistica" hanno spiegato gli specialisti che hanno collaborato con i pm Daria Monsurrò e Giuseppe Bontempo che hanno parlato di anomalie comportamentali e crisi ansiose in particolare dopo la separazione dalla Gargiulo che nel 2017 aveva deciso di mettere fine al matrimonio con quell'uomo ossessivamente geloso e che picchiava sia lei che le bambine come ha raccontato un'amica della donna. La separazione aveva fatto esplodere la sua rabbia tanto che, proprio in seguito alla denuncia della Gargiulo dopo un'aggressione avvenuta a settembre 2017 davanti ad alcuni testimoni gli era stat tolta la pistola d'ordinanza. Un provvedimento durato assai poco nonostante i colleghi conoscessero la situazione visto che l'appuntato viveva in caserma negli alloggi di servizio. Ma quell'arma gli è stata restituita otto giorni dopo: il medico di famiglia Facchini "non ha rilevato patologie" e lo ha definito "compensato" mentre il medico militare Verdone ha certificato che era un "soggetto calmo". "Certificazioni scarne, prive di un'analisi clinica adeguata" hanno sottolineato i consulenti della Procura nella loro lunga audizione definendo tale diagnosi "azzardata e non priva di conseguenze perchè una valutazione più attenta avrebbe potuto orientare una diversa gestione del caso. Anche perchè è stata sottovalutata l'importanza della prognosi rispetto all'incidenza funzionale sull'attività svolta dall'uomo".

Si torna in aula il 20 giugno prossimo quando saranno ascoltati alcuni carabinieri inclusi quelli che prestavano servizio con Capasso.