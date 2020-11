Fuori strada con l'auto per uccidere la compagna, imprenditore scarcerato

E’ tornato in libertà l’imprenditore 35enne di Cisterna arrestato il 7 febbraio scorso con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna.

M.D.C., queste le sue iniziali, era accusato di aver deliberatamente provocato un incidente stradale per uccidere la compagna durante un’accesa discussione in auto. Avrebbe detto alla donna “Mo’ ti ammazzo” per poi successivamente sterzare e far finire la macchina in un canale in via Ninfina. A raccontare questa versione era stata la compagna, rimasta gravemente ferita, ma lui aveva sempre negato. A distanza di qualche settimana dall’arresto aveva ottenuto gli arresti domiciliari mentre qualche giorno fa tale misura è stata revocata e lui è tornato in libertà.

In attesa dell’udienza conclusiva del processo fissata per il 25 novembre prossimo il Tribunale di Latina, presidente Francesco Valentini, ha accolto l’istanza dell’avvocato Lorenzo Magnarelli rimettendo M.D.C. in libertà.