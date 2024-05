Chiama un amico e dice di volersi togliere la vita: lui dall'Inghilterra le salva la vita

Si era sfogata e confidata parlando al telefono con un amico che abita in Inghilterra e gli aveva manifestato la sua volontà di togliersi la vita. E' stato il ragazzo, da lontano, a salvarle la vita. Così in casa di una ragazza minorenne di Cisterna sono arrivati i carabinieri della stazione e una dei militari, in quel momento libera dal servizio e allieva del corso marescialli nella scuola di Velletri, ha avviato con lei un dialogo riuscendo a entrare in confidenza con la giovane in attesa dell'arrivo del personale del pronto intervento sociale.

Ad allertare l'Arma dei carabinieri è stato il servizio per la Cooperazione internazionale di polizia del ministero degli Interni, contattato a sua volta dal collaterale organo di polizia inglese a cui l'amico della ragazza si era rivolto raccontando degli intenti suicidari manifestati dalla minorenne. Nonostante le poche informazioni ricevute, circa l’identità e l’esatta ubicazione dell’abitazione della giovane, i carabinieri sono riusciti a individuare l'appartamento e a intervenire, accompagnando la ragazza al comando della stazione dell'Arma di Cisterna. In un secondo momento, il personale del pronto intervento e dei servizi sociali del Comune hanno provveduto a prendere in carico la ragazza e a metterla in sicurezza affidandola alle cure di un supporto psicologico.