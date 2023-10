Ubriaco minacciava i passanti brandendo una mazza di legno: bloccato con il taser

Completamente in preda ai fumi dell'alcol stava aggredendo i passanti brandendo una mazza di legno con chiodi. La segnalazione è arrivata al commissariato di Cisterna e ha fatto accorrere sul posto, in piazza Viola, le pattuglie della volante. Al loro arrivo gli agenti hanno in effetti accertato la presenza di un uomo barcollante che minacciava i presenti con il bastone in legno e di un altro cittadino che perdeva sangue dal naso.

I poliziotti hanno poi accertato che il malcapitato aveva poco prima cercato di aiutare l'ubriaco ad alzarsi da terra ma per tutta risposta era stato colpito con un pugno in pieno volto.

Vista l’impossibilità di convincerlo a lasciare cadere l’arma improvvisata, con la quale continuava a minacciare gli operatori e i passanti, gli agenti si sono visti costretti a utilizzare il taser in dotazione attraverso il quale hanno bloccato e reso inoffensivo l'aggressore, che è stato poi soccorso dal personale del 118. Dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell’sspedale Santa Maria Goretti di Latina, l’uomo, cittadino straniero, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.