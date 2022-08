Distributore automatico di alcolici in funzione in orario notturno, scatta la mega multa

Multa da 10mila euro per il titolare di una attività di vendita di bevande e alimenti con distributori automatici di Cisterna incappato nei controlli dei carabinieri della locale stazione.

E’ accaduto l’altra sera quando nell’ambito di servizi in orario notturno una pattuglia ha notato un ragazzo che usciva dall’esercizio commerciale con apertura continuata nelle 24 ore con due bottiglie di birra in mano. Il giovane ha confermato ai militari di averle acquistate da uno dei distributori automatici utilizzando la tessera sanitaria dell'amico che lo attendeva in macchina. Una versione che ha trovato conferma nel fatto che effettivamente all'interno di uno dei distributori automatici erano in vendita delle bottiglie di birra nonostante la norma che vieta l’acquisto di bevande alcoliche nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 7 del mattino.

I carabinieri hanno quindi contatto il titolare dell’attività che è giunto sul posto: a lui è stata contestata la violazione della legge con relativa sanzione amministrativa di 10mila euro.