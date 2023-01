Palpeggiata mentre fa jogging: i carabinieri rintracciano l'aggressore

Molestata in pieno giorno mentre faceva jogging in via Giovani vittime della strada. E' successo a una donna di 50 anni di Cisterna che era uscita per correre come ogni giorno e che è stata avvicinata da uno sconosciuto. L'aggressore era un 62enne di nazionalità straniera, disoccupato, che dopo averla fermata e bloccata ha iniziato a palpeggiarla.

La vittima ha avuto però la prontezza di reagire e di divincolarsi dalla stretta e si è subito diretta alla caserma dei carabinieri. Qui ha deciso di denunciare quanto le era appena accaduto fornendo una dettagliata descrizione dell'uomo che l'aveva molestata. Sono quindi scattate le ricerche su tutto il territorio e proprio grazie alla descrizione i carabinieri sono riusciti tempestivamente a rintracciare il responsabile per le vie di Cisterna, che successivamente è stato riconosciuto con sicurezza dalla donna. L'uomo, condotto in caserma per le formalità di rito, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale.