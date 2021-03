Clan Travali, il video rap acquisito agli atti dell’inchiesta “Reset”

Il pm Spinelli lo ha depositato al Tribunale del Riesame. In Prefettura una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza

Non smette di produrre reazioni a catena il video rap diffuso su Youtube e rimosso poco dopo che inneggia al clan Travali a poche settimane dall’operazione "Reset" che ha portato agli arresti di 19 persone. Del filmato e degli inequivocabili messaggi intimidatori che contiene si discuterà nel corso del prossimo Comitato per l’Ordine e la sicurezza che sarà convocato dal Prefetto di Latina Maurizio Falco mentre ieri il Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a discutere i ricorsi di alcuni dei componenti del gruppo criminale raggiunti da ordinanza di custodia cautelare, ha acquisito agli atti del procedimento proprio il filmato in questione.

A depositarlo il sostituto procuratore Luigia Spinelli titolare con due colleghi della Direzione distrettuale antimafia dell’indagine. Nell’udienza sono state discusse tra le altre le posizioni di Angelo, Salvatore e Viola Trvali, assistiti dall’avvocato Giancarlo Vitelli il quale sostiene l’insussistenza dall’associazione a delinquere contestata al gruppo. Sulla scorta delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo. Le posizioni degli altri indagati, tra le quali quella di Valentina Travali, unica a finire ai domiciliari e protagonista del video incriminato, saranno invece discusse dal Riesame nell’udienza fissata per martedì prossimo 9 marzo.