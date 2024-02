E' stato sorpreso con numerose dosi di cocaina in seguito ad una perquisizione della sua abitazione e questo è costato l'arresto ad un 53enne di Cisterna, accusato di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del locale commissariato hanno visto uscire una persona dalla casa del 53enne così hanno deciso di controllare e lì hanno trovato 34 grammi di cocaina suddivisa in 108 involucri. Così per l'uomo, che ha un lavoro saltuario come cameriere, è scattato l'arresto.

Questa mattina l'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari dl Tribunale di Latina Giuseppe Cario: l'uomo, assistito dagli avvocati Flavia Coladarci e Massimo Frisetti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A conclusione dell'interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e disposto per il 53enne, come richiesto dalla difesa, gli arresti domiciliari.