Degenera la lite scoppiata in spiaggia, un uomo ferito a coltellate

Degenera la lite scoppiata sotto l’ombrellone e un uomo finisce in ospedale dopo essere stato ferito a coltellate: è accaduto sulla spiaggia di San Felice Circeo con protagonisti di uomini di circa 80 anni di origini napoletane.

Una scena che si è consumata sotto gli occhi degli altri bagnanti in un fine settimana di luglio infuocato dal caldo. Secondo le prime informazioni a disposizione, c’erano già vecchie ruggini tra i due uomini che avevano raggiunto il litorale pontino per trascorrere qualche giorno di vacanza. Vecchi rancori personali, forse legati a motivi di lavoro, che sono riaffiorati e per poco non sono finiti in tragedia.

Al culmine della lita, infatti, uno dei due anziani ha tirato fuori un coltello da cucina con cui ha ferito la vittima.

L’allarme subito dopo è stato lanciato dagli altri bagnanti e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. L’aggressore è stato così denunciato, mentre l’uomo ferito è stato soccorso e portato in ospedale.