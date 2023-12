Cambio al vertice della polizia stradale: il comandante Gian Luca Porroni lascia Latina

Lascia Latina da domani, lunedì 11 dicembre, il comandante provinciale della polizia stradale Gian Luca Porroni, che assumerà un nuovo incarico superiore: andarà infatti a dirigere la sezione della polizia stradale di Nuoro.

Porroni si era insediato ufficialmente a giugno del 2020, subentrando al suo predecessore Alfredo Magliozzi. Originario di Montefiascone, vice questore della Polizia di Stato, era arrivato nella provincia pontina dopo 5 anni alla guida della sezione di Viterbo. Vincitore del concorso pubblico nel 1993, ha frequentato a Roma il corso quadriennale per vice commissari; nel 1998 è stato assegnato alla questura del Verbano-Cusio-Ossola - Verbania dove ha ricoperto anche il ruolo di dirigente della Squadra mobile e quello di dirigente dell’Ufficio immigrazione. Nel 2003 è stato poi trasferito presso la qquestura di Perugia dove ha ricoperto diversi incarichi per arrivare poi nel 2015 presso la sezione di polizia stradale di Viterbo in qualità di dirigente, fino all’incarico a Latina.

Nel corso del suo incarico come comandante provinciale della polizia stradale si è distinto sul fronte della prevenzione degli incidenti stradale, sul costante controllo del territorio e su diverse e importanti attività di polizia giudiziaria, ma anche dal punto di vista umano per la vicinanza sempre dimostrata alla comunità. "Lascio una parte del mio cuore a Latina - ha detto - dove ho trascorso tre anni e mezzo meravigliosi. Spero di lasciare un buon ricordo umano e professionale ai colleghi e alle istituzioni con cui ho collaborato".