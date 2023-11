Allarme furti nei Lepini, nuovo vertice in prefettura: "Intensificheremo i controlli, indagini in stato avanzato"

Dopo il vertice convocato nei giorni scorsi per Cisterna, Cori, Sermoneta e Rocca Massima, il prefetto Maurizio Falco ieri è tornato a riunire il Comitato per l'ordine e la sicurezza con i sindaci di Sezze e Roccagorga per fare il punto sulla questione sull'allarme creato dai recenti fatti di cronaca avvenuti nei paesi dei lepini, con particolare attenzione ai furti nelle abitazioni. L'allarme dei cittadini richiede un ulteriore sforzo per intensificare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza.

"Non potevamo non rispondere al grido di allarme di altri due sindaci, di Sezze e Roccagorga - ha spiegato il prefetto a margine della riunione - Le indagini sono già in stato avanzato ma ci sarà comunque un’intensificazione dei controlli. Comprendiamo la preoccupazione, nessuno sfugge alle responsabilità, ma ci sembra, anche dal confronto con i sindaci, che in questo caso l’allarme che giustamente ha seguito queste vicende non sia così proporzionato rispetto ai dati. Siamo comunque impegnati a fare meglio anche insieme ai sindaci, con l’assunzione di vigili superando situazioni di difficoltà anche economica e amministrativa dei Comuni. I motivi di forte preoccupazione e allarme sono infatti soprattutto legati al fatto che le attività criminali denunciate sono avvenute in pieno giorno e con le persone in casa. E' chiaro quindi che non si tratta più di percezione di sicurezza ma di rischi reali. Vorrei però che fosse chiaro che lavoriamo tutti nella stessa direzione e che abbiamo tutti la stessa responsabilità”.