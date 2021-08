Concorso Asl truccato, subito il processo con giudizio immediato

Prenderà il via il 21 ottobre prossimo il processo a Claudio Moscardelli, Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, indagati nell’inchiesta sul concorso Asl. Il sostituto procuratore Valerio De Luca, titolare dell’indagine, ha infatti chiesto e ottenuto dal gip Giuseppe Cario che i tre, tutti agli arresti domiciliari, vengano giudicati con rito immediato, allo stato degli elementi raccolti e senza passare per l’udienza preliminare.

L’ex segretario del Partito Democratico, l’ex dirigente della Asl e l’ex funzionario della Asl devono rispondere di una serie di accuse tutte relative al concorso per 23 posti da collaboratore amministrativo dell’Azienda sanitaria nell’ambito del quale sono emerse una serie di irregolarità: i primi due, colpiti da ordinanza cautelare il 1 luglio scorso, sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. L’esponente politico aveva chiesto a Rainone, presidente di Commissione, un aiuto per alcuni concorrenti promettendogli in cambio di attivarsi presso la Regione per la sua promozione a direttore amministrativo.

Rainone è stato colpito da ordinanza cautelare anche il 21 maggio insieme a Esposito per falso e rivelazione di segreto d’ufficio per avere rivelato, come presidente e segretario della Commissione, a sei concorrenti le domande oggetto di esame e per avere attestato falsamente la regolarità della prova. Le persone ‘aiutate’ sono poi risultate vincitrici del concorso e sono state assunte dalla Asl ma in seguito a quanto emerso dalle indagini di Squadra mobile e Guardia di Finanza il direttore dell’Azienda Silvia Cavalli li ha sospesi tutti.

Il 21 ottobre dunque prima udienza del processo davanti al terzo collegio penale. Il collegio di difesa è costituito dagli avvocati Renato Archidiacono, Armando Sulpizi, leone Zeppieri, Stefano Mancini e Luca Giudetti.