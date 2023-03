Concorso Asl truccato, il mistero degli originali delle prove scritte

“Erano arrivate oltre 150 richieste di accesso agli atti e per rispondere mi sono basata sulla documentazione fornita da Esposito: era lui che stampava le schede delle prove di esame dal suo computer, gli originali cartacei io non li ho mai visti”. E’ quanto ha raccontato la responsabile Uoc reclutamento personale della Asl di Latina ascoltata come teste della difesa nel processo davanti al Tribunale di Latina a carico dell’ex segretario provinciale del Partito democratico Claudio Moscardelli, dell’ex dirigente dell’azienda sanitaria Claudio Rainone e del funzionario Mario Graziano Esposito, imputati a vario titolo di corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio.

Sotto la lente di ingrandimento il concorso in forma aggregata tra le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo che dopo una serie di denunce è diventato oggetto di un’inchiesta della Procura per alcune gravi irregolarità. La funzionaria della Asl in aula ha spiegato di avere preso servizio soltanto dopo l’espletamento dei concorsi e di essersi limitata a rispondere ai molti partecipanti che chiedevano l’accesso agli atti e la possibilità di visionare la propria scheda e la valutazione ottenuta.

Poi è stato ascoltato il legale dell’Azienda sanitaria, l’avvocato Massimo Valleriani, che rispondendo anche alle domande del pubblico ministero Valerio De Luca ha ricordato di essersi occupato dei tre ricorsi presentati al Tar da altrettanti candidati che contestavano le modalità della prova scritta – affidata dalla Asl a una società esterna – e alcune domande inserite nella scheda. “Ho esaminato i verbali del concorso – ha sottolineato il legale – soltanto in relazione ai motivi di impugnazione: in alcuni ricorsi si parlava del fatto che alcuni commissari d’esame erano legati da rapporti con i partecipanti”.

Il processo è stato aggiornato al 12 ottobre prossimo quando in aula saranno ascoltati altri testi della difesa.