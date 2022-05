Condanna definitiva a sei anni e otto mesi per spaccio, ricettazione e furto: 42enne arrestato

Deve scontare una condanna a sei anni e otto mesi di carcere e oggi gli uomini del Commissariato di polizia di Cisterna lo hanno arrestato. L'uomo, un 42enne di Aprilia, pluripregiudicato, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ Appello di Roma. Il provvedimento è stato emesso in quanto il 42enne deve espiare una pena residua oltre ad una multa di 9.306 euro per cumulo di pene detentive relative ad alcune condanne passate in giudicato inflitte tra l’anno 2001 ed il 2020 per reati quali detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto aggravato.

I servizi predisposti per rintracciarlo, predisposti dagli investigatori del Commissariato di Cisterna di Latina, hanno consentito di individuarlo in un’abitazione ubicata nel comune di Anzio, dove si era rifugiato, con ogni probabilità dopo essere venuto a conoscenza della misura restrittiva che era stata emessa nei suoi confronti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Pescara.