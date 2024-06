Maltrattavano i bambini in classe: condannate le due maestre

Sono state condannate rispettivamente a due anni di reclusione - con la sospensione condizionale - e a tre mesi Alberta Tullio, 66 anni, e Fortunata D'Anna, 42 anni, le due maestre della scuola "Donna Caetani" di Pontenuovo a Sermoneta chiamate a rispondere la prima di maltrattamenti, la seconda di abuso dei mezzi di correzione.

La sentenza è stata letta poco fa dal giudice monocratico del Tribunale di Latina Simona Sergio che ha accolto le richieste avanzate dal pubblico ministero Spasiano. Le insegnanti erano finite al centro di un'indagine condotta dai carabinieri per i comportamenti adottati nei confronti dei loro alunni, i bambini di una classe di età compresa tra i 3 e i 5 anni. I fatti oggetto del procedimento risalgono al 2016 quando alcuni bambini hanno iniziato ad avere comportamenti inusuali a casa e non volevano più andare a scuola. I genitori si sono insospettiti e hanno deciso di presentare una denuncia ai carabinieri ed è così venuta fuori una situazione inattesa. Le due maestre minacciavano gli alunni e li colpivano con schiaffi, spintoni e tirate d'orecchie sottoponendoli a umiliazioni e violenze fisiche di ogni genere. "Siete deficienti", "Ti spacco la capoccia", "Sei stupido" sono alcune delle frasi con le quali la Tullio si rivolgeva ai bambini che avrebbe anche percosso con schiaffi, sculacciate, tirate di orecchie e di capelli. La D’Anna invece avrebbe afferrato alcuni bambini per le braccia trascinandoli, ne avrebbe punito uno con una matita e ne avrebbe colpito un altro alla testa con una cartellina. I maltrattamenti sono stati immortalati per un mese e mezzo dalle telecamere installate dai militari al'interno dell'aula delle educatrici e i video sono stati anche proiettati in aula nel corso del processo. Oggi, nell'ultima udienza, la parola è passata alla difesa: hanno fatto le loro arringhe gli avvocati Gatta e Riccardi per la Tullio e Bianco per la D'Anna: i legali hanno cercato di ridimensionare le accuse poi il giudice è entrato in camera di consiglio.

E a distanza di un'ora è arrivata la sentenza con la condanna a due anni per la Tullio e a tre mesi per la D'Anna come aveva richiesto il pubblico ministero Spasiano. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, richiesto dagli avvocati Maria Belli, Valentina Macor, Fabrizio Cappio e Carmela Massaro per conto delle famiglie dei bambini che si sono costituite parte civile, sarà quantificato in separata sede. E soprattutto il Ministero dell'istruzione sarà chiamato a risponderne in solido con le due maestre. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.