Avvocati, nuovo Consiglio al lavoro all'insegna della pacificazione

Presentazione ufficiale questa mattina in Tribunale del nuovo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina alla presenza di numerosi iscritti, degli ex presidenti Giacomo Mignano e Giovanni Malinconico, del presidente del Palazzo di giustizia Caterina Chiaravalloti e del procuratore agggiunto Carlo Lasperanza. A fare gli onori di casa il neo presidente Gianni Lauretti che presenta i componenti dell'organismo di rappresentanza forense: Carlo Macci, vicepresidente, Maria Cristina Sepe, Chiara De Simone tesoriere e poi Maurizio Albiani, Alfonso Falcone, Alessandro Farau, Maria Vittoria Giampietro, Serenella Pancali, Simone Rinaldi, Alfredo Soldera, Stefania Caporilli, Francesco Vasaturo, Fiorella Bianchi e Umberto Giffenni.

"E' un Consiglio rinnovato che rappresenta tutte le anime del foro dopo un periodo difficile e di grosse lacerazioni - ha esordito Lauretti - con una ampia rappresentanza femminile. Il merito di avere realizzato questa pacificazione va anche a Mignano nel suo ruolo prima di commissario poi di presidente. Il mandato durerà quattro anni - ha proseguito - perchè per la prima volta dopo tanto tempo non ci sono stati ricorsi rispetto alle elezioni. Avremo quindi spazio per una serie di iniziative 'politiche' su temi quali la cittadella giudiziaria, la geografica giudiziaria del nostro territorio passando per le carenze dell'ufficio del giudice di pace e delle sezioni distaccate. E' fondamentale recuperare la giustizia di prossimità in provincia per rendere il sistema più efficiente".

Nei loro interventi il presidente Chiaravalloti e il procuratore Lasperanza hanno sottolineato i buoni rapporti tra magistratura e avvocatura, elemento fondamentale per il funzionamento del sistema giustizia a Latina.

"Siamo di nuovo tutti insieme - ha sottolineato nel suo intervento Mignano, definito il 'traghettore' in questa nuova fase dell'organismo forense - e ripartiamo da un grande lavoro fatto in questo periodo con il presidente del Tribunale".