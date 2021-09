Agosto di controlli: 5 arresti e 48 denunce. In strada oltre 300 posti di blocco, 650 le multe

E’ stato un mese di agosto intenso per gli uomini della Questura di Latina; un mese che, nonostante le ferie estive, ha visto un’intensificazione dei consueti servizi di controllo del territorio. L’attività, volta sopratutto al contrasto dei reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti e che ha visto un rafforzamento in particolar modo dei dispositivi di sicurezza a presidio delle zone a più alta affluenza di persone, quali i litorali e le zone della movida, è stata effettuata anche con la collaborazione dei numerosi equipaggi messi a disposizione dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Un bilancio dei servizi è stato stilato dalla Questura: sono state oltre 5000 le persone identificate e più di 1900 i veicoli controllati; sono state elevate oltre 650 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Sono stati oltre 310 i posti di controllo effettuati. In più circostanze, inoltre, in particolare nel corso dei controlli nelle zone della movida, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti del tipo cannabis. In totale si sono registrati 5 arresti e 48 denunciati in stato di libertà per reati in materia di droga e reati contro la persona o di tipo predatorio.

Durante il mese il questore Michele Spina ha emesso 18 provvedimenti di avviso orale, misura di prevenzione con la quale “avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge”; a queste persone è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati e in caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale. Sono inoltre stati irrogati 5 Daspo urbani (i cosiddetti Daspo Willy) nei confronti di persone che si sono rese responsabili di reati nei pressi di esercizi pubblici o di locali delle zone della movida divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico.

I provvedimenti, sono stati applicati dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.