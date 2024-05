Resta alta l'attenzione sul territorio di Sezze al centro della cronaca nelle ultime settimane in particolare per quanto avvenuto alla fine del mese di aprile in pieno centro storico dove dopo una rissa è stato esploso un colpo di pistola che ha ferito per sbaglio una ragazza di appena 20 anni - fatto per il quale risulta ricercato un uomo di 37 anni -.

Come disposto in sede di comitato in Prefettura, sono stati intensificati i controlli nel centro lepino dove è stata estesa l’attività “Alto Impatto” delle forze dell’ordine. Attività a cui ha preso parte la guardia di finanza che ha impiegato anche militari delle componenti specialistiche Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi”, e unità cinofile del Comando provinciale di Latina.

In totale durante i rafforzati servizi, le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo 10 veicoli e 22 persone e hanno effettuato verifiche in materia di contrasto alla contraffazione, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti e trasporto merci su strada.

Nel corso delle attività, i finanzieri hanno anche proceduto a effettuare numerosi controlli anche nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti rinvenendo nei giardini del centro città, ben nascosti tra i cespugli, alcuni grammi di hashish.