Alto impatto torna nei quartieri Q4 e Q5: controlli in strada e ispezioni negli esercizi commerciali

Controlli interforze nei quartieri Q4 e Q5. Il servizio straordinario Alto impatto coordinato dalla prefettura è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, martedì 5 dicembre, e ha visto l'impiego di pattuglie della questura, dell'Arma e della guardia di finanza, con il supporto di polizia provinciale e polizia locale e operatori specializzati dalla Asl.

Per quanto riguarda le verifiche operate dalla polizia, con pattuglie della squadra volante, della polizia amministrativa, squadra mobile, polizia stradale e reparto prevenzione Crimine Lazio, nei numerosi posti di blocco sono state identificate complessivamente 150 persone, di cui 18 cittadini stranieri. Di questi, due sono stati espulsi. Fermati inoltre 103 veicoli, che hanno portato a sei contestazioni per violazioni al Codice della strada. Effettuate inoltre diverse perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga e controlli a persone detenute ai domiciliari. Cinque invece gli esercizi commerciali ispezionati, per uno dei quali sono state riscontrate irregolarità. Le verifiche antidroga hanno poi portato alla segnalazione all'autorità amministrativa di un cittadino trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale.