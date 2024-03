Controlli nelle attività commerciali: sequestrati 50 chili di alimenti senza tracciabilità

Proseguono i controlli interforze ad “Alto impatto” anche a Latina. Nella giornata di ieri, venerdì 1 marzo, i carabinieri del Comando provinciale sono stati impegnati in un servizio straordinario insieme al gruppo forestale e al Nas, con il coordinamento della Questura e la collaborazione della guardia di finanza.

Durante l’attività è stata presidiata in particolare la zona di Latina Scalo. Nello specifico i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno effettuato una serie di controlli in due attività commerciali sanzionandole entrambe per una serie di violazioni. Nella prima sono state rilevate irregolarità in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti e sono stati sequestrati 50 chili di alimenti vari per mancata tracciabilità. Le verifiche in una seconda attività per la commercializzazione di borse in plastica, hanno portato al sequestro 16,8 chili di buste in polimeri. Le sanzioni ammontano a euro 6.500 euro.

Nel corso del servizio straordinario sono stati effettuati anche posti di blocco e controlli alla circolazione stradale; sono stati sottoposti a verifiche 62 persone e 28 veicoli e sono state elevate due contravvenzioni. Infine un 19enne di origini tunisine è stato deferito all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacente.