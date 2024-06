Fermato per un controllo e trovato alla guida ubriaco

Nuovo servizio di controllo Alto Impatto nel corso del fine settimana appena trascorso a Latina. Il servizio straordinario interforze coordinato dalla Quatura ha visto scendere in campo anche gli uomini e le donne dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza.

In particolare a Latina i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 52enne del capoluogo. L'uomo, sottoposto a un controllo stradale, è stato trovato alla guida della sua auto in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Durante lo stesso servizio in strada sono poi stati controllati anche altri 47 veicoli e 56 persone; due le contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Nel corso dell’attività sono state effettuate anche verifiche all’interno di due attività commerciali in cui non sono state rilevate irregolarità.