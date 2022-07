Movida sotto osservazione, controlli sul litorale laziale. Sanzioni per vendita di alcolici ai minori

Quando si sta entrando nel pieno della stagione estiva vengono intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine anche sul litorale laziale. Sotto osservazione nel corso di questo primo fine settimana di luglio anche i territori di Anzio e di Nettuno. Una serie di servizi sono stati effettuati seguendo le indicazioni ricevute in Prefettura, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, relative anche al controllo del cosiddetto fenomeno della movida.

Nelle zone centrali di Anzio e Nettuno sono scesi in campo gli agenti del Commissariato di zona, diretto da Angela Spada, insieme al Reparto Prevenzione Crimine. Sono stati effettuati 4 posti di blocco, controllati in totale 38 veicoli e 64 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e sono state effettuate verifiche anche in 8 esercizi commerciali. Sono state due le sanzioni amministrative elevate per vendita di alcolici a minori di 18 anni, per un importo di 800 euro.

Questi risultati vanno a sommarsi a quelli della scorsa settimana, con un risultato complessivo di 112 persone sottoposte a controllo, 3 sanzioni al codice della strada, tre denunciati.