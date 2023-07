Senza sosta l’attività delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e contrastare la commissione dei reati, con controlli che sono stati intensificati per l’estate; e sotto osservazione ci sono soprattutto le zone costiere in tutto il Lazio.

Come accade sul litorale pontino, infatti, anche tra Anzio e Nettuno sono stati effettuati in questi giorni servizi da parte della polizia volti a garantire il contrasto e la prevenzione dei reati predatori. Ma l’attenzione è stata rivolta anche alla verifica e al controllo della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche ai minori.

Al termine dei servizi, secondo un bilancio reso noto dalla Questura di Roma, sono state identificate 50 persone e sono stati controllati 3 esercizi commerciali; per 4 giovani, infine, è arrivata la sanzione amministrative poiché trovati in possesso di droga.