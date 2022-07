Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: controlli e denunce sul litorale

Con l’arrivo dell’estate vengono intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine, in particolare in quelle zone che sono meta di turisti. Nella notte appena trascorsa l’attività dei carabinieri della Compagnia di Anzio si è concentrata proprio sul litorale tra Anzio e Nettuno.

Nel corso del servizio sono stati controllati 81 veicoli ed identificate 132 persone. Cinque invece le persone che sono state denunciate. Si tratta di un 25enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida, un 38enne al volante in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione cocaina, una 40enne che guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,7 g/l, un 30enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,5 g/l e in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione di cannabinoidi e un 41enne trovato in possesso di 12 g di marijuana.