Dal centro alla periferia, controlli a tappeto dei carabinieri ad Aprilia

Sempre più incisiva l’attività dei carabinieri nel territorio di Aprilia dove nelle ultime settimane sono stati messi a segno furti e rapine con una crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. E proprio nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, particolarmente avvertiti nell’area del comune nel nord della provincia pontina, e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri, vnerdì 17 maggio, il personale del locale Reparto territoriale ha dato nuovamente esecuzione a controlli specifici.

E’ stata eseguita una attività a largo raggio nell’intero perimetro comunale, comprese le aree di periferia: in totale sono state controllate 63 auto e 87 persone, delle quali 15 con precedenti vari; sono state 4 le sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 1.107,00 euro, e sono stati sottoposti a fermo amministrativo una vettura poiché sprovvista di copertura assicurativa e un motociclo per guida senza casco.

“Il particolare servizio - spiegano dall’Arma - vuole dare risposta, in maniera sempre più risolutiva, alla recrudescenza dei reati predatori che si sono verificati nell’ultimo periodo”.