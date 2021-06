Controlli sulle armi, prosegue l’attività dei carabinieri: denunciato un 75enne

L’uomo deferito a Pontinia per l’omessa custodia di tre dei suoi sette fucili legalmente detenuti. Le armi, insieme a 100 cartucce, sono stati ritirati in via cautelativa

Proseguono i controlli dei carabinieri sulla detenzione delle armi nella provincia di Latina: attività che nella giornata di oggi ha portato alla denuncia di un uomo di 75 anni di Pontinia.

I servizi sono stati disposti dal comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia, viene spiegato dall’Arma, “a seguito della recrudescenza dei fenomeni delittuosi verificatisi recentemente in ambito nazionale, nei quali è stata accertata la consumazione di gravi reati contro la persona mediante l’uso di armi da fuoco anche legalmente detenute”.

Nello specifico, nel corso di un controllo presso l’abitazione del 75enne, i carabinieri hanno trovato incustoditi in casa tre dei sette fucili dall’uomo legalmente detenuti. I fucili, insieme a 100 cartucce calibro 12, sono stati ritirati in via cautelativa; per l’anziano è scattata la denuncia per omessa custodia di armi.

“Le attività di specifico monitoraggio, volte all’osservanza delle norme previste dal Tulps proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale” fanno sapere ancora dall’Arma dei carabinieri.