Controlli nelle attività commerciali: per una scatta la maxi sanzione e la sospensione

Proseguono in maniera incessante le attività di controllo delle forze dell’ordine in vista delle festività natalizie. Nella serata di venerdì 22 dicembre a Sezze i carabinieri della locale Stazione, con il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro di Latina, hanno effettuato un servizio straordinario con verifiche che hanno interessato in pericolare quattro attività commerciali.

Al termine una è stata sanzionata e il titolare di origini indiane denunciato per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. La multa è stata di 2.500 euro con la contestuale sospensione dell’attività.

Il servizio si è concretizzato anche con posti di blocco in strada: in totale sono stati controllati 12 veicoli e 12 persone.