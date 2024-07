Blitz nelle aziende agricole, scoperti lavoratori in nero. Una usava anche fitofarmaci pericolosi

Sono stati intensificati nelle ultime settimane, e dopo la morte di Satnam Singh, i controlli da parte delle forze dell’ordine nelle aziende agricole della provincia di Latina. Dopo la vasta operazione che ha interessato 8 aziende tra Sabaudia e Terracina nel corso della quale erano emerse diverse irregolarità in numerose posizioni lavorative, la guardia di finanza ha portato a termine un altro importante servizio questa volta nella zona della piana di Fondi che hanno fatto venire alla luce ulteriori illeciti da parte di due aziende operanti nel settore ortofrutticolo.

In particolare, nel corso di un controllo svolto presso una cooperativa agricola sono stati individuati lavoratori in nero, mentre all’interno di un’azienda di ortaggi sono stati rinvenuti dei fitofarmaci illeciti, indebitamente detenuti, alcuni dei quali particolarmente pericolosi, per i quali era stata revocata l’autorizzazione dal Ministero della Salute a causa delle loro proprietà altamente nocive.

Lavoratori in nero nella cooperativa agricola

Gli accertamenti e le verifiche da parte dei militari della Compagnia di Fondi hanno interessato una cooperativa agricola gestita da imprenditori locali; nel corso dei controlli sono stati individuati tre lavoratori completamente in nero. “Il ricorso alla manodopera in ‘lavoro nero’ - rifirdano dalla finanza - da un lato pone il lavoratore in condizioni di sfruttamento e precarietà e, dall’altro, garantisce una riduzione illegale dei costi di “struttura” (fiscali, organizzativi e del lavoro) così sottraendo risorse all’erario e consentendo a chi lo pone in essere un’indebita massimizzazione dei profitti, anche grazie a una competizione sleale con le imprese oneste”.

Fitofarmaci nell’azienda agricola

I controlli hanno interessato anche un’azienda di ortaggi gestita da cittadini indiani che traeva invece vantaggi grazie all’utilizzo indebito di fitofarmaci. In particolare all’interno della ditta le fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato oltre 600 litri di fitofarmaci illegali non autorizzati dal servizio Sian dell’Asl, stoccati in luoghi non idonei in base. Non solo, ma al momento dell’arrivo dei finanzieri il titolare dell’azienda agricola, sprovvisto delle autorizzazioni necessarie all’acquisto, alla detenzione e all’uso dei fitofarmaci, nonché privo dell’obbligatorio registro di trattamenti per le colture in essere e quelle degli anni precedenti, è stato colto in flagranza nella preparazione di una miscela di circa di 20mila litri (tra acqua e vari fitofarmaci) verosimilmente da utilizzare sulle colture prima della loro raccolta e confezionamento.

“Il prodotto preparato, come accertato anche dall’intervento dei tecnici dell’Asl di Fondi - spiegano dalla guardia di finanza -, oltre a eliminare le erbe infestanti, avrebbe inciso sui processi fisiologici dei vegetali aumentando la nutrizione prima della raccolta, così da conferire all’ortaggio maggior volume/peso e lucentezza renderlo in tal modo più appetibile sul mercato. L’utilizzo della miscela di fitofarmaci illegali può comportare la diffusione di sostanze dannose nell’ambiente con il rischio concreto di introdurre i residui tossici di prodotti fitosanitari nella catena alimentare degli altri organismi viventi, con conseguenze gravi soprattutto per il consumatore finale. Allo stesso modo, l’utilizzo incontrollato di tali prodotti espone i lavoratori a rischi di intossicazioni soprattutto nella fase dello spargimento del prodotto allorquando, non avendo le necessarie competenze, abilitazioni e protezioni, non vengono adottate le necessarie precauzioni, così esponendo l’operatore al rischio di assorbire per via cutanea o per inalazione le sostanze”.

Il sequestro

Al termine dei controlli sono stati sequestrati sia i fitofarmaci trovati in azienda sia la miscela preparata. Infine, l’attività di ricerca documentale ha permesso di accertare come il titolare dell’azienda, al fine di acquistare i fitofarmaci in modo illegale, si è avvalso della collaborazione di due connazionali, titolari del prescritto patentino, così da bypassare i controlli obbligatori posti in essere dai rivenditori.