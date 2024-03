Polizia in bar e ristoranti: scoperte irregolarità e violazioni durante i controlli

Stretta della polizia su attività come bar e ristoranti a Formia. Nei giorni scorsi gli agenti, insieme al dipartimento di prevenzione della Asl, hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessato alcune attività commerciali.

I servizi, spiegano dalla Questura di Latina, rientrano “nell’ambito di un piano di interventi posto in essere a contrasto delle irregolarità amministrative” In particolari sono stati effettuati accertamenti e verifiche in 5 esercizi che si trovano nel quartiere Torre di Mola, tra bar e ristoranti, per verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative, nonché il rispetto delle norme in materia sanitaria e la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il bilancio finale dei controlli racconta di due attività commerciali che sono risultate non in regola; in particolare sono riscontrate alcune irregolarità amministrative e violazioni in materia penale, per le quali sono in corso approfondimenti per conseguenti provvedimenti nonché segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nel corso dei controlli sono poi stati identificati 22 avventori, di cui una decina annoveranti precedenti di polizia.