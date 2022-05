Controlli sui bus per le gite scolastiche, mezzo fermato dalla polizia stradale e autista multato

Hanno interessato anche gli autobus e gli autisti dei mezzi per le gite scolastiche i controlli che sono stati effettuati in questi giorni da parte della polizia stradale di Latina in tutto il territorio provinciale.

In particolare a Pontinia, nel corso di una verifica gli agenti hanno riscontrato che il pullman aveva a bordo alcuni estintori scaduti di validità. Per questo, il conducente è stato contravvenzionato e diffidato alla immediata sostituzione degli stessi, prima di riprendere la marcia.

Soltanto dopo che la polstrada ha constatato l’avvenuta installazione sul veicolo della dotazione di sicurezza regolamentare, il bus è stato autorizzato a riprendere il viaggio.