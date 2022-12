Controlli dei carabinieri nei cantieri edili, accertamenti sui lavoratori: denunce e sanzioni

Accertamenti sono stati condotti dai carabinieri nei cantieri edili nella zona di Gaeta, con particolare attenzione al rispetto delle normative inerenti l’impiego dei lavoratori.

L’attività è stata condotta dai militari della locale Tenenza insieme ai colleghi del Nil - Nucelo Ispettorato del Lavoro - di Latina e della Stazione forestale della città del Golfo nell’ambito di un’attività disposta dalla Compagnia di Formia.

I servizi di controllo hanno interessato in particolare due cantieri edili con sede legale proprio a Gaeta. Nel primo caso l’amministratore unico è stato denunciato per aver impiegato personale senza la prescritta visita medica, mentre nel secondo caso la responsabile, un una donna di Fondi, è stata sanzionata per aver impiegato un lavoratore in nero.

Le attività di entrambe le ditte saranno sospese per illecito amministrativo; sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 9.000 euro.