Alcol e droga tra i più giovani, pugno duro dei carabinieri

E’ stato un fine settimana di controlli quello appena trascorso in diversi centri della provincia. I carabinieri della Compagnia di Latina sono stati impegnati in un servizio straordinario nel capoluogo finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa, nonchè del consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i giovani.

Tre le persone che sono state denunciate tra cui un 27enne residente a Sermoneta che deve rispondere di porto abusivo d’armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per essere stato trovato in possesso di un manganello telescopico di 50 centimetri e di 1,3 grammi grammi di hashish. Sempre per detenzione ai fini di spaccio è stato deferito un 37enne che aveva con sé un grammo di hashish; la denuncia è scattata anche per un 31enne di Sezze accusato di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso degli stessi controlli poi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga due giovani di origini egiziane e due ragazzi di 19 e 21 anni residenti a Latina. Il servizio straordinario, infine, ha previsto anche controlli alla circolazione stradale durante il quale sono stati sottoposti a verifica 74 veicoli e 121 persone; sono state contestate 12 violazioni, ritirate 5 patenti di guida e sequestrati 3 veicoli.