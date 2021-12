Sicurezza nei giorni di festa: carabinieri in alta uniforme anche per le vie di Formia e Gaeta

Anche nel strade del centro di Gaeta e Formia per le festività natalizie saranno impreziosite da speciali pattuglie di militari appiedati, vestiti del tradizionale mantello e sciabola, così come disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Latina.

I militari, eleganti e perfettamente integrati con lo scenario natalizio, saranno presenti in questi giorni di festa per intensificare il livello di sicurezza di quanti si muoveranno per le vie del centro a caccia dell’ultimo acquisto, e verificando il rispetto delle nome anti-Covid 19.

I servizi, che si protrarranno sino alla fine del periodo festivo, andranno ad integrare i normali e quotidiani dispositivi di controllo del territorio già in atto, rappresentando un piacevole connubio tra la storia dell’Arma dei Carabinieri e le tradizioni del nostro Paese. L’iniziativa, ha ribadito come in altre occasioni il comandante provinciale dei carabinieri di Latina, il colonnello Lorenzo D’Aloia, ha l’obiettivo di “risaltare la solennità del periodo religioso, non disattendendo i compiti di pattugliamento del centro urbano e di vicinanza al cittadino, che con molta curiosità e apprezzamento potrà approfittare dell’occasione per immortalare un ricordo con i militari in alta uniforme”.