Intensificati i controlli ad Aprilia, verifiche nelle imprese edili e nei ristoranti: scattano le multe

Controlli ad ampio raggio da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, secondo le direttive impartite dal comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Alaoia. Nella giornata di ieri, giovedì 22 giugno, sono stati eseguiti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento a quelli contro la persona, il patrimonio, nonché al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, e al controllo di tutti i sottoposti alle misure alternative alla detenzione; servizi che hanno portato a importanti risultati.

Nel corso dei posti di blocco in strada, sono state controllate 85 auto e 100 persone; sono state elevate 18 sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui tre ad automobilisti trovati senza patente perché mai conseguita, e sono state sequestrate cinque vetture perché trovate con l’assicurazione scaduta. Altre tre persone sono poi state segnalate alla Prefettura perché trovate durante i controlli in possesso di una modica quantità di droga.

Ma nel corso delle attività i militari di Aprilia, con la collaborazione anche dell’Ispettorato Territoriale di Latina, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Latina e del Nas, hanno effettuato dei controlli anche in alcune imprese edili cittadine e in varie attività di ristorazione, al fine della "salvaguardia della sicurezza sul lavoro e tutela della salute pubblica”; in totale sono state elevate sanzioni per 12mila euro. Dalle verifiche effettuate sono state anche contestate violazioni amministrative, per non aver applicato la procedura di tracciabilità alimentare degli alimenti trattati.

L'appello dei carabinieri ai cittadini

E sempre nella giornata di ieri il comandante del Reparto Territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Paolo Guida, insieme al comandante della locale Stazione, il luogotenente Marco Di Gennaro, e al comandante della polizia locale Massimo Giannantonio, ha incontrato gli imprenditori del consorzio Ciap accompagnati dal presidente Marco Baccini: al centro la volontà di rafforzare e rendere più efficaci i servizi di prevenzione, soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di rendere più funzionali le comunicazioni e le segnalazioni in particolare in caso di furti. I militari del Reparto Territoriale, infatti, hanno ribadito la loro vicinanza e la disponibilità dell’Arma a fare squadra con le polizie locali e con i cittadini.

L’attenzione, da questo punto di vista, rimane sempre alta con l’obiettivo di fornire una concreta risposta al desiderio di sicurezza dei cittadini. In quest’ottica si inseriscono i servizi di prevenzione e contrasto svolti dai carabinieri, ma anche gli incontri con le categorie più fragili della popolazione, come anziani e vittime di violenza di genere; “al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati e assicurare alla giustizia fai autori di quelli già perpetrati è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza” concludono dall’Arma dei carabinieri".