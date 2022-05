Controlli straordinari dei carabinieri a Latina: elicottero sorvola diversi quartieri della città

Controlli straordinari del territorio nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio, da parte dei carabinieri nella città di Latina. Il servizio sta interessando in queste ore i quartieri considerati più a rischio del capoluogo pontino come il Nicolosi, le zona delle autolinee e di Campo Boario, in particolare quella di via Giulio Cesare, come anche quella della Q4.

La vasta operazione, finalizzata al contrasto ai reati voluta dal Comando provinciale dei carabinieri guidato dal colonnello Lorenzo D'Aloia, viene estesa anche alla Pontina e vede impegnati i militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa della Compagnia di Latina. Importante il dispiegamento di uomini e mezzi con il supporto anche di un elicottero che sta sorvolando i diversi quartieri della città e del Nucleo cinofili. Sono in corso anche delle perquisizioni.