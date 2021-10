Controlli nel sud pontino, 7 denunce. Sequestrate droga e piante di marijuana

Hanno portato alla denuncia di sette persone i controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia nel proprio territorio di competenza. Prosegue, infatti, l’attività dei militari dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus.

Numerose sono state le pattuglie impiegate giorno e notte anche per monitorare il regolare andamento della circolazione stradale, in collaborazione con il personale del nucleo cinofili di Roma. In totale, come detto, sono state sette le persone denunciate, tre delle quali per guida in stato di ebrezza, una per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e di sostanze stupefacenti e un’altra per violazioni inerenti l’urbanistica, per aver realizzato un manufatto di 42 metri quadrati senza alcuna autorizzazione.

Altre due persone sono state deferite per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti: in particolare un 24enne di Castelforte è stato trovato in possesso di 12,29 grammi di hashish detenuti all’interno della propria abitazione, mentre un 47enne di Minturno è stato trovato in possesso, perchè nascosto all'interno della sua abitazione, di 3 piante di marijuana alte circa 130 centimetri, 65 foglie della stess sostanza già essiccata ed un ramo sempre di marijuana dal peso complessivo di 7,60 grammi insieme anche a 2,57 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Nel corso degli stessi controlli é stata rinvenuta su fondo terriero incolto anche una piantina di marijuana dal peso complessivo di 416 grammi.

Dieci persone, invece, nell’ambito delle attività svolta dai carabinieri, sono state segnalate alla Prefettura poiché trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente; in totale sono stati rinvenuti e sequestrati 8,1 grammi di hashish, 6,3 grammi di marijuana e 0,8 grammi di eroina.

Completano il quadro dei servizi messi in atto dai militari dell’Arma anche il controllo di 51 veicoli e 25 persone; sono state poi elevate 8 multe per violazioni al codice stradale ed effettuate 11 perquisizioni personali.