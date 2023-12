Sicurezza, controlli serali e notturni: attenzione sui luoghi frequentati dai giovani

Controlli serali e notturni a Sezze dopo i recenti fatti di contornata che hanno interessato il centro lepino.

I servizi che mirano a “mantenere costante l’opera fondamentale di controllo preventivo del territorio” sono stati finalizzati in particolare a contrastare il dilagante fenomeno dei furti nelle abitazioni. Di questo si è discusso anche nei giorni scorsi nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in Prefettura a Latina

I carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio serale attenzionando in particolare i luoghi notoriamente frequentati dai giovani. Nello specifico, sono state controllate le zone di maggiore aggregazione giovanile e sono state sottoposti a verifica 73 persone e 51 veicoli. Sono stati controllati anche 4 esercizi commerciali.

“Specifici servizi continueranno soprattutto durante i fine settimana - fanno sapere in conclusione dall’Arma - per prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati predatori”.