Servizio straordinario dei carabinieri, un arresto. Raffica di multe durante i controlli in strada

Incessante l’attività dei carabinieri su tutto il territorio provinciale intensificata, come disposto dal comandante provinciale Lorenzo D’Aloia, in vista delle festività natalizie. Numerose anche le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale. Nei gironi scorsi servizi straordinari sono stati portati a termine dagli uomini della Compagnia di Terracina su tutto il territorio di competenza con la collaborazione dei colleghi delle Stazioni di Sonnino, Maenza, Roccagorga e Prossedi.

Nel corso dei controlli è stato arrestato per evasione un uomo di 48 anni che non curante della misura degli arresti domiciliari è stato sorpreso molto lontano dal domicilio scelto per la detenzione. Il 48enne è stato infatti sorpreso presso un parcheggio incustodito attirando subito l’attenzione dei militari che dopo averlo fermato lo hanno riconosciuto per essere stato, tempo prima, sottoposto appunto al regime degli arresti domiciliari.

Un foglio di via obbligatorio è stato invece emesso nei confronti di un uomo 36enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, originario e residente nel frusinate, trovato senza un giustificato motivo in una zona residenziale di Priverno. Questi veniva notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di abitazioni isolate. Fermato e sottoposto a controllo, non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile circa la sua presenza sul posto. Per questo è stato perquisito e allontanato con una proposta di foglio di via. “Non si esclude - fanno sapere dall’Arma - che lo stesso fosse in compagnia di altre persone e che le intenzioni fossero quelle di commettere dei reati, visti anche i precedenti specifici”.

Infine, durante i servizi sono state anche eseguite6 perquisizioni personali e veicolari e sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della strada. In totale sono state controllate 120 persone e 96 autovetture.