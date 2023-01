Controlli dei carabinieri, servizi straordinari nella zona dei Monti Lepini e nelle stazioni

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri nella zona dei Monti Lepini. Il servizio che ha interessato tutta l'area di competenza del Reparto Territoriale di Aprilia, così si come disposto dal comandante provinciale Lorenzo D’Aloia, ha visto collaborare i militari delle Stazioni di Norma, Sermoneta, Cori, Bassiano e Cisterna.

Obiettivi primari sono stati gli scali ferroviari di Cisterna e Latina Scalo, dove quotidianamente si muovono pendolari in arrivo sia dalla Capitale che dalle cittadine delle province meridionali del Lazio e della Campania; allo stesso tempo sono stati effettuati controlli in strada nei territori dei Comuni ricadenti nell’area d’interesse, attraverso la capillare collocazione delle pattuglie delle Stazioni che hanno permesso l’attività in zone collinari e montane interessate, favorita dalla presenza dei militari sul territorio.

Oltre 100 i veicoli e i soggetti controllati, diverse le contravvenzioni elevate in violazione alle norme del codice della strada; è stato anche intercettato a Sermoneta un soggetto evaso dagli arresti domiciliare deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Un’attività che è stata molto apprezzata dalle comunità, comprese quella dei più piccoli centri dei Monti Lepini, “che hanno colto l’occasione del servizio di prossimità - spiegano dall’Arma - per avvicinare i carabinieri, rivolgere loro domande e rappresentare problematiche trovando operatori pronti all’ascolto e alle risposte, rimandando per le vicende più complesse a un riservato incontro presso le Stazioni di competenza. Ascolto attivo, competenza e pronta risposta alle esigenze dei cittadini sono gli elementi che caratterizzano l’impegno dei carabinieri. Proprio l’attenzione e la prossimità rivolte ai cittadini, sviluppate attraverso gli incontri con le comunità di anziani, con le scolaresche, e con i soggetti più fragili, permettono ai militari di essere destinatari delle denunce per episodi che maggiormente incidono nelle loro vite; tra queste le truffe agli anziani, bullismo, cyberbullismo, e le violenze di genere che spesso si consumano nelle realtà intime della vita familiare”.