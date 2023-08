Un servizio mirato a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” è stato effettuato nella notte appena trascorsa dalla polizia, con particolare attenzione al territorio di Terracina.

In particolare le squadre della polstrada dirette dal vice questore Gianluca Porroni, e quelle del locale Commissariato dirette dal vice questore aggiunto Marco De Bartolis, con il supporto del dirigente sanitario della Questura di Latina con al seguito personale sanitario, sono state impiegate nel dispositivo mirato a rafforzare i controlli e la prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droga sulle strade del centro abitato di Terracina e nelle zone limitrofe.

Il servizio si è concretizzato con posti di blocco che hanno permesso di controllare oltre 50 veicoli e 64 persone; 6 conducenti sono risultati positivi all’alcool-test, tra cui uno minorenne, e due al drugtest - positività al consumo di cocaina -. Il bilancio complessivo è di tre patenti ritirate e una persona denunciata per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, e diverse contravvenzioni relative al mancato uso delle cinture di sicurezza e per il superamento dei limiti di velocità.

“Si tratta di un ottimo segnale in termini di prevenzione e repressione delle condotte pericolose per la sicurezza stradale, un risultato importante anche in termini simbolici” commentano dalla Questura; il servizio è infatti stato svolto a poche centinaia di metri dal luogo in cui esattamente un anno fa, il 5 agosto 2022, fu violentemente investito e perse la vita Romeo Golia, bambino di 11 anni. Per quell’incidente è stato condannato un giovane di 18 anni.