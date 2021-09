Fermato per un controllo dai carabinieri nasconde la droga in bocca: arrestato un 47enne

L’uomo di Fondi finito nella rete dei controlli dei militari presso la stazione ferroviaria di Villa Literno, in provincia di Caserta. Era in possesso di alcuni grammi di cocaina ed eroina

Un uomo di 47 anni di Fondi è stato arrestato dai carabinieri nel casertano perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 47enne è finito in manette nei pressi della stazione ferroviaria di Villa Literno nell’ambito di un servizio di controllo del territorio da parte dei militari che hanno notato il suo fare sospetto. Per questo gli uomini dell'Arma hanno deciso di fermarlo per un controllo: sottoposto ad una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e di uno di cocaina nascosti in bocca e nel portafoglio.

L'uomo è stato arrestato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.