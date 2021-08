Controllato e trovato in possesso di droga e un coltello: 23enne denunciato

Controllato dai carabinieri è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga e di un coltello: per questo un giovane di 23 anni è stato denunciato a Latina.

Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno sottoposto il giovane a perquisizioni veicolare e personale trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti 2,05 grammi di cocaina, 120 euro in contanti e di un coltello a serramanico con lama lunga 6 centimetri.

Particolare questo, che ha spinto i carabinieri a proseguire con gli accertamenti anche nell’abitazione del 23enne dove sono stati rinvenuti altri 11,8 grammi di sostanza da taglio tipo mannite ed un bilancino elettronico di precisione. Tutto quanto trovato è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di armi da taglio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducente risultava non essere in possesso del relativo documento di guida poiché mai conseguito.