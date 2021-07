Fermato in auto e trovato con l’hashish, in casa altra droga: denunciato un 48enne

L’attività dei carabinieri che hanno effettuato dei controlli a Latina. Segnalato, sempre perché trovato in possesso di stupefacenti, anche un 24enne

Controlli da parte dei carabinieri a Latina tra la serata di mercoledì 7 luglio e la giornata di ieri, giovedì 8 luglio. Nel capoluogo i militari del Nor sezione radiomobile hanno denunciato un 48enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, fermato mentre era alla guida della sua auto, il 48enne è stato sottoposto ad una perquisizione veicolare e trovato in possesso di 0,9 grammi di hashish. Particolare che ha spinto i carabinieri a proseguire con gli accertamenti anche nell’abitazione dell’uomo. L’ulteriore perquisizione ha permesso così di scoprire in casa anche 9 involucri di cellophane contenenti 28 grammi di hashish, insieme ad un bilancino di precisione. La sostanza ed il resto del materiale sono stati sequestrati per i successivi accertamenti del caso.

A Latina Scalo, invece, nel corso di un controllo del territorio, finalizzato proprio a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti nonché a verificare il regolare andamento della circolazione stradale, un 24 enne del posto è stato segnalato alla Prefettura: notato dai militari mentre era a bordo della propria auto con atteggiamento sospetto è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di 3,80 grammi di marjiuana e di 1,60 grammi di hashish. Al termine dei controlli al giovane è stata anche ritirata la patente di guida.

Durante l’attività i carabinieri hanno controllato in totale 18 persone e 9 veicoli, elevando 2 contestazioni al codice della strada.