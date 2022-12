Fine settimana di controlli: presidiato il sud pontino. Attenzione alta su alcol e droga

Fine settimana di controlli quello appena trascorso nella zona del sud pontino che, su disposizione del comando provinciale di Latina, ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Formia che hanno eseguito numerosi servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai quelli contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio.

Servizi che, in considerazione anche del periodo delle festività natalizie, sono stati finalizzati soprattutto a garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Numerose sono state le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. Nel corso dei servizi sono state eseguite molteplici perquisizioni sia personali che veicolari e domiciliari e sono state segnalate alla competente autorità amministrativa numerose persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti sequestrando vari quantitativi di droga tra cui hashish, marijuana e cocaina.

Nell’ambito della stessa attività, i militari hanno effettuato anche numerosi controlli avvalendosi della strumentazione idonea per l’accertamento alcolemico, elevando varie contravvenzioni con ritiro di patente.

Infine il Norm - Sezione Radiomobile nella frazione di Scauri a Minturno, ha denunciato un uomo del posto di 38 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti poiché, all’esito di perquisizione veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di grammi 0,50 di cocaina, grammi, 1,12 di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.