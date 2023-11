Forza un posto di blocco e fugge: bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento

Resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza: questi i reati per i quali è stato denunciato un uomo di 53 anni di origini romene ad Aprilia. L’attività dei carabinieri del locale Norm Sezione Radiomobile nella notte appena trascorsa;

L’uomo nel corso di un posto di blocco non si è fermato all’alt intimato dai militari e dopo averlo forzato è fuggito via. Inseguito per le vie del centro è stato poi bloccato dai carabinieri.

Nel corso degli accertamenti è emerso che era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Ma non solo, il 53enne ha anche opposto resistenza mentre i militari tentavano di effettuare gli altri accertamenti, anche per la rilevazione dell’alcol, nei suoi confronti.