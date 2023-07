Servizi straordinari della polizia: i controlli si concentrano sulle località turistiche

Si concentrano soprattutto sulle zone turistiche del litorale i controlli della polizia nel periodo centrale di questa calda estate. Al lavoro gli agenti dei locali Commissariati con la collaborazione anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Nella giornata di giovedì 20 luglio i controlli hanno riguardato la città di Gaeta, dove si registra in questo periodo un’elevata presenza turistica. Nell’occasione i poliziotti hanno realizzato un servizio straordinario di controllo che ha interessato le principali arterie stradali nonché gli obiettivi sensibili del territorio. Durante il programmato servizio sono stati effettuati controlli amministrativi presso alcuni esercizi pubblici e sono state identificate 127 persone, tra cui 19 con precedenti di polizia e 19 extracomunitari; oltre 40 i veicoli che sono stati sottoposti a controllo di regolarità da parte del personale.

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 luglio, invece, i controlli straordinario si sono spostati nella zona di Terracina dove l’attività si è concentrata nelle zone del lungomare e del centro cittadino. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e ai veicoli in transito. In totale sono state identificate 307 persone tra le quali anche soggetti con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di oltre 160 veicoli.

“In considerazione dell’elevata affluenza di persone e della forte vocazione turistica dei territori della provincia - concludono dalla Questura -, sono già stati programmati servizi straordinari di controllo anche per la prossima settimana”.