Sicurezza in mare: yacht soccorso dalla Guardia Costiera, multati 4 dipartisti durante i controlli

E’ proseguita anche nel fine settimana appena trascorso l’attività della Guardia Costiera in mare e in spiaggia per garantire un’estate in sicurezza ai residenti e ai tanti tanti turisti che scelgono il litorale pontino.

Nel pomeriggio di venerdì 5 agosto due mezzi nautici dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina hanno prestato assistenza ad uno yacht in difficoltà di manovra in fase di rientro in porto, assicurando all’unità la necessaria cornice di sicurezza durante tutta la fase di ingresso nonostante l’intenso traffico marittimo all’imboccatura.

Nel corso del weekend, poi, sono stati effettuati una serie di controlli anche nei confronti dell’attività di diporto nautico. Nello specifico sabato 6 agosto l’equipaggio della Motovedetta di polizia marittima della Guardia Costiera di Terracina ha sanzionato due diportisti per aver navigato all’interno della fascia riservata alla balneazione; nei confronti di un terzo diportista, sorpreso a navigare senza la copertura assicurativa obbligatoria, sono scattati invece la sanzione amministrativa ed il sequestro del mezzo nautico. Domenica 7 agosto, un mezzo navale dell’Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo ha poi elevato un ulteriore verbale amministrativo al conduttore di una unità da diporto che navigava in mancanza dei documenti di bordo.

Nel pomeriggio sempre di domenica, infine, il personale in forza alla Sezione Distaccata di Rio Martino, con il supporto della Motovedetta di San Felice Circeo, ha effettuato, senza riscontrare particolari criticità, la mappatura dei corridoi di lancio presenti sul litorale di Latina, necessari alle unità a motore e ai praticanti gli sport acquatici a vela e simili (windsurf, kitesurf, wingfoil) per lasciare la spiaggia o per farvi rientro in sicurezza.